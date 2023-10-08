MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Kahramanmaraş'ta konuştu: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "6 Şubat depremi, samimi olanla içten pazarlıklı olanı, becerikli ile beceriksizi ayırt ettirmiştir. Devletimiz şükürler olsun ilk günden bu yana görevinin başında, yapacağı işlerin bilincindedir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "6 Şubat depremi, samimi olanla içten pazarlıklı olanı, becerikli ile beceriksizi ayırt ettirmiştir. Devletimiz şükürler olsun ilk günden bu yana görevinin başında, yapacağı işlerin bilincindedir." dedi.

Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kahramanmaraş 14. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremde 800 bine yakın evin yıkıldığını ifade eden Yıldırım, depremin ardından Türk devleti ve milletinin depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu anlattı.

Muhalefetin yurtseverlik, beraberlik ruhu ve dayanışma gayretinin enkaz altında kaldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Depremin olduğu ilk dakikalardan itibaren 'Ne yapabiliriz?' sorusunu sormak yerine 'Ne koparırız?' derdine düşenlerin gözümüzde de gönlümüzde de kıymeti kalmamıştır. Deprem bölgesine poz kesmek, fotoğraf çektirmek için geldikleri aşikar olan Kılıçdaroğlu ve kumar masasının müdavimi olan ortakları, bugün ortada yoktur. Kahramanmaraş’ta esameleri okunmamaktadır. Asrın felaketini dahi hükümet karşıtlığına tahvil edip, devlete saldırmak, devletin varlığını sorgulamak için araç olarak kullanmak Kılıçdaroğlu'nun geleneğinde vardır. Çünkü Kılıçdaroğlu devletin kuruluş ilkeleriyle kavgalıdır, Mustafa Kemal Atatürk ile husumetlidir, Türk kimliğine karşı alerjilidir. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun ittifak kurduğu ortakları da devletle sorunludur, Türklükle problemlidir. Onlar için seçilmiş hükümetin görevden gitmesi devletin iflas etmesinden daha önemlidir. 6 Şubat depremi, samimi olanla içten pazarlıklı olanı, becerikli ile beceriksizi ayırt ettirmiştir. Devletimiz şükürler olsun ilk günden bu yana görevinin başında, yapacağı işlerin bilincindedir. Bugün her yerde yükselen konutlar, açılan yollar, imar edilen mahalleler, inşa edilen yaşam alanları da bunu göstermektedir."

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın milletin yanında ve hizmetinde olduğunu belirtti.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede mevcut başkan Hüseyin Vahit Demiröz yeniden il başkanlığına seçildi.

Programa, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile partililer ve vatandaşlar katıldı.