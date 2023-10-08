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        Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 20:34 Güncelleme: 08.10.2023 - 20:39
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        Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.E.K. yönetimindeki 46 AH 569 plakalı otomobil, Adil Erdem Beyazıt Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Devrilen otomobilde sürücü ile araçta bulunan E.K.A, Ö.A.Ç, S.K.G. ve M.C.Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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