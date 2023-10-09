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        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:06
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        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

        Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ördek Mahallesi'nde M.K'nin (27) yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine savcılık koordinesinde çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yoğurt ve peynir kabı içerisine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile şarjör ve 337 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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