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        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:45
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        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

        Yatsı namazının ardından Mahmut Esad Coşan Camisi avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Yunus Kır, İsrail'in Filistin halkına yönelik tutumu kınadı.

        Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal eden İsrail’in kadın, yaşlı ve çocuk demeden herkesi katlettiğini söyleyen Kır, "İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'mız, her gün terörist İsrail ve yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, 10 yaşındaki çocuklar tutuklanıyorken Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini arttırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon yalnız İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır." diye konuştu.

        Basın açıklamasının ardından dua okuyan grup, daha sonra Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

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