Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Atatürk ve Elçibey Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerinin kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.