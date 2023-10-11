Dulkadiroğlu ilçesinde yeni yapılar 5 kat ile sınırlandırıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni yapılar 5 kat ile sınırlandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 4 bin 760'ı iş yeri olmak üzere 24 bin 44 afetzedenin hak sahipliği başvurusunun sonuçlandığını hatırlattı.

Başvuru sonuçlarında itiraz sürecinin devam ettiğini aktaran Güngör, 24 bin 44 başvurunun 4 bin 760'ının iş yeri 3 bin 144'ünün ise kırsal alanda inşa edilen konutlar olduğunu belirterek, afetzedelerin yüzde 60'ının yerinde dönüşümü tercih ettiğini dile getirdi.

İlçede yapılaşma şartları oluşturulurken zemin etüdü sonuçlarının göz önünde bulundurulduğunu anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir afet yaşadık ve bundan sonra Allah göstermesin böyle bir afette böyle bir acı yaşamak istemiyoruz. Daha dirençli şehirler oluşturmak için gayret ediyoruz. Dulkadiroğlu ilçemizde hasar ve zemin durumları göz önünde bulundurarak kat sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu bölgede yıkımlar fazla, ortaya çıkan zemin durumu tabii ki bu 5 katta oradaki planın öngördüğü zemindeki şartları, koşulları karşılamak şartıyla 5 katla sınırlandırmış bulunmaktayız. Burada özellikle Doğukent Sitesi ve civarında biliyorsunuz büyük yıkım oldu. Buradaki hemşerilerimiz uzun süre tasarruf ederek, birikimlerini yaparak buradaki konutlara sahip oldular. Tabii ki talepleri de çok haklı, 'biz evimizi oradaki işte konutumuzu, yerinde olmasını arzu ediyoruz.' Kat azalttığımız için bölgedeki emsali mümkün olduğunca koruyarak yerinde dönüşüm modeliyle hemşehrilerimize yerinde konut imkanı sağlamayı da kısa süre içerisinde netleştirmiş oluruz."

Güngör, İstasyon, Sümer ve Eyüp Sultan mahallelerinde ise zemin durumu göz önünde bulundurularak yapılaşmanın 2 kat ile sınırlandırıldığını, bu sayede uygun olmayan alanlar harici şehir merkezinde büyük oranda yapılaşmaya yönelik çalışmaların da, ruhsat vermenin de önünün açılmış olacağını söyledi.

Bu kapsamda kısa süre içerisinde Doğukent ve Dulkadiroğlu bölgesinin de imarını açacaklarının müjdesini paylaşmış olduklarına işaret eden Güngör, "Kalan alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Diğer ilçelerimizi de Allah'ın izniyle en kısa zaman içerisinde açıklamış bulunacağız." diye konuştu.