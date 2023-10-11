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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:36
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde bir aracı durdurdu.

        Araçta narkotik köpeği "Maki" ile arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.B.D. (32), Ö.Ş. (41) ve Ş.Ş. (49) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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