Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde bir aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeği "Maki" ile arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B.D. (32), Ö.Ş. (41) ve Ş.Ş. (49) işlemleri için jandarmaya götürüldü.