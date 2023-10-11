Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki Efsus Turan Mozaik Kazısı'nda 1500 yıllık mozaik taban bulundu

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Efsus Turan Mahallesi'nde tarihi kalıntıların bulunduğu arkeolojik kazı çalışmalarında 1500 yıllık olduğu değerlendirilen kilise mozaiği bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki Efsus Turan Mozaik Kazısı'nda 1500 yıllık mozaik taban bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Efsus Turan Mahallesi'nde tarihi kalıntıların bulunduğu arkeolojik kazı çalışmalarında 1500 yıllık olduğu değerlendirilen kilise mozaiği bulundu.

        Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda üç metrekarelik taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

        Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, ilçedeki tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

        Gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ile Afşin'in yüzyıllardır toprak altında kalmış sırlarının açığa çıktığını anlatan Güven, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla ilçenin binlerce yıllık yaşanmışlıklara sahne olduğunu ifade etti.

        Mozaiğin 1500 yıl öncesine ait olduğunun değerlendirildiğini aktaran Güven, şunları kaydetti:

        "Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan eserin kilise mozaiği olduğu düşünülmektedir. Mozaiğin ana sahnesinde tavus kuşu, ceylan motifi ve bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kenar bordüründe içte saç örgüsü, dalga motifi ve en dışta ise çiçek ve baklava deseni yer almaktadır. Afşin Belediyesi sponsorluğunda yürütülen kazı çalışması sayesinde, tarihin izleri yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarılmıştır. Efsus Turan Mozaik Kazısı, sadece geçmişimize bir pencere açmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihimizi daha derinlemesine anlama fırsatı sunuyor. Topraklarımızda keşfedilmeyi bekleyen tarihe gereken özeni göstermek boynumuzun borcu biliyorum."

        Güven, bulunan eserin sadece Afşin'in değil tüm Türkiye'nin tarihine ışık tutacak bir hazine niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Dulkadiroğlu ilçesinde yeni yapılar 5 kat ile sınırlandırıldı
        Dulkadiroğlu ilçesinde yeni yapılar 5 kat ile sınırlandırıldı
        Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te Akhamenid döneminden kalıntılar bulundu
        Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te Akhamenid döneminden kalıntılar bulundu
        Kahramanmaraş'ta Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı yakalandı
        Kahramanmaraş'ta cinayet zanlısı yakalandı