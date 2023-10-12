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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:29
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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Maksutuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz, dozer ve ilk müdahale aracı sevk edildi.

        Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, 8 hektarı ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 48 hektar alan zarar gördü.

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