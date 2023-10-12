Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Giriş: 12.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:29
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Maksutuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz, dozer ve ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, 8 hektarı ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 48 hektar alan zarar gördü.