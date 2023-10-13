AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal devlet ilkesini AK Parti'nin hayata geçirdiğini belirterek, "AK Parti iktidara gelmeden önce engelliler evlerinde köşesine kapatılırken bugün hayatın içerisinde, hayatın her alanında engelli kardeşlerimize yer açtığımız bir Türkiye var." dedi.

Kaya, Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki depremlerde uzvunu kaybeden depremzedeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Şairler Tepesi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Kaya, AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle büyük bir aile olduğunu, deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 81 milyon kardeşiz. Bunu depremde çok net gördük. 81 milyonun dayanışmasını depremde gördük. İnsanların makamları mevkileri her şeyleri bir kenardaydı. Bütün bu ülkenin bakanları, milletvekilleri, doktorları, psikologları, sivil toplum kuruluşları tek yürek olup bu bölgenin insanı için seferber oldular. Ben depremin ilk günü çıkıp buraya geldim, gerçekten Kahramanmaraş'la tek bağım iki sınıf arkadaşım olan doktorun burada görev yapmasıydı. Onların ilk gün mesaj atarak 'hastanelerde çok ciddi desteğe ihtiyaç var' demeleri üzere buraya geldim. 1 aya yakın kadar Kahramanmaraş'ta kaldım ve gerçekten yapacak çok iş vardı. Buranın ihtiyacı vardı. Burada insanlarımızın derdine derman olmak için bir çabanın içerisinde yer aldık. Benim hayatımın dönüm noktalarından biri Kahramanmaraş depremi ve sizler için de öyle. Hayatımızda iz bırakan bir dönem oldu. Devletimiz dört bir koldan yaraları sarmak için ilk günden itibaren seferber oldu."

- "Sosyal devlet ilkesini AK Parti hayata geçirdi"

AK Parti döneminde önemli projelere imza atıldığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet ilkesini AK Parti hayata geçirdi. AK Parti iktidara gelmeden önce engelliler evlerinde köşesine kapatılırken bugün hayatın içerisinde, hayatın her alanında engelli kardeşlerimize yer açtığımız bir Türkiye var. Olması gereken de bu. AK Parti öncesi dönemde yaklaşık 30'a yakın yerden evrak mühürletilerek insanlar sosyal yardım alıyordu. Şimdi, adeta kapı kapı dolaşan bir devletimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ediyor. Bu kadar farklı bir dönüşüme Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza atıldı. Yoksullukla mücadele edeceğiz diye yola çıkan AK Parti, arz odaklı hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahibi her vatandaşına ihtiyacı neyse ona yönelik hizmetlerini sunuyor."

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da katıldı.