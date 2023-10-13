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        Kahramanmaraş EXPO 2023'e kapılarını açıyor

        TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e yarın kapılarını açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:37
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        Kahramanmaraş EXPO 2023'e kapılarını açıyor
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        TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e yarın kapılarını açıyor.

        Yürütülen yoğun lobi faaliyetleriyle 62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan EXPO 2023, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla Onikişubat Belediyesi tarafından düzenleniyor.

        Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalar neticesinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Menzelet ve Sır Barajları çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO 2023 arazisinde çalışmalar tamamlandı.

        Dev organizasyon kapsamında EXPO 2023 rekreasyon alanına idari bina, kafe, restoranlar, lunapark, aquapark, kentin lezzetlerinin tanıtılacağı Arasta Kültür Çarşısı, cami, mevlevihane ve kent kütüphanesi, EXPO kulesi, amfi tiyatro, yeşil yaşam deneyimleme ve inovasyon merkezi, çocuk köyü doğa okulu, nikah sarayı, toplantı salonları, "Toprak ana" kinetik heykeli, hobi evleri, çocuk oyun alanları ile ülkelerin kültür ve medeniyetlerini tanıtacakları hobi bahçeleri yapıldı.

        ABD, Hollanda, İspanya, Meksika, Almanya, Zimbabve gibi 22 ülkenin bahçe ve endemik bitkilerinin yer alacağı organizasyon kapsamında katılımcı ülkeler, yöresel mimarilerine uygun yaptıkları yapılarda medeniyetlerini, mutfak kültürlerini tanıtacak, stantlar kuracak.

        - Sürdürülebilir olması için örnek projelere imza atıldı

        220 bin metrekareden fazla yeşil alanın bulunduğu EXPO 2023 rekreasyon sahasının yıl boyu ziyaretçi çekmesi ve daha sürdürülebilir olması kapsamında alana çeşitli örnek projeler de yapıldı.

        Bu çerçevede 70 bin dönüm üzerine yapılan "Kristal Lagün Havuzu" ile kelebek ve uğur böceklerinin bir arada gözlemlenebileceği "Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi" EXPO 2023'ün en dikkati çeken projeleri arasında yer alıyor.

        Salgın ve deprem gibi olumsuzluklara rağmen hayata geçirilecek organizasyon, Kahramanmaraş'ın birçok değerini hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşıyacak.

        - 3 ay açık kalması planlanıyor

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde yaklaşık 3 ay açık kalması planlanan organizasyon kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

        Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'ın uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

        Yaşanan olumsuzluklara rağmen bir mucizeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Mahçiçek, EXPO'nun hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

        EXPO 2023'e ev sahipliği yapacaklarından dolayı heyecanlı olduklarını anlatan Mahçiçek, organizasyonun hem belediye hem de Kahramanmaraş için bir prestij projesi olduğunu aktardı.

        EXPO 2023 projesinin Kahramanmaraş'ın birçok güzelliği ve özelliğini ön plana taşıyacağını belirten Mahçiçek, şöyle devam etti:

        "Kahramanmaraş'ın her şeyi var. Türkiye'deki düşünce platformunda en önde olan illerden bir tanesi. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının olduğu il. İstiklalin başkenti Kahramanmaraş. Çok ciddi bir ekonomisi var ama maalesef bilinirliliğimiz az. Bunları gidermek için böyle bir dünya projesi yaptık. İnşallah cumartesi gerçekleştirilecek açılışta beraber buluşalım."

        EXPO alanının vatandaşlar tarafından sürekli ziyaret edilebilmesi için çeşitli örnek projeler yaptıklarını belirten Mahçiçek, "Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki hocalarımızla birlikte EXPO 2023 rekreasyon alanının daha sürdürülebilir olması için çalıştık. İçinde devasa 70 bin metrekare alanda havuz var. Gerçekten dünyadaki örnek projelerden biri. Türkiye'de ilk olan hem kelebek hem de uğur böceği bahçesinin birlikte olduğu bahçe yaptık. Ülke bahçelerinin hepsi hazır." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla yarın saat 16.00'da açılışı gerçekleştireceklerini bildiren Mahçiçek, hem deprem hem de İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalardan ötürü çok sesli etkinlikler yapmayacaklarını kaydetti.

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