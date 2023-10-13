Kahramanmaraş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, depremde zarar gören yolların asfalt çalışmaları sürüyor.

Afşin Belediyesince, 6 Şubat depremlerinde zarar gören merkez ve kırsaldaki yolların tadilatı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçedeki ulaşımın daha konforlu bir hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 Şubat’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremden sonra Afşin Belediyesi halkın yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde zarar gören yollar için, merkez ve köylerde olmak üzere ilçenin her bir yanında yapım çalışmaları devam ediyor. Merkez mahalleler, kırsal alanlar ve kentin genelinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları hem yerel halkın hem de Afşin’i ziyaret eden misafirlerin hayatını kolaylaştırıyor.”

Güven, Afşin Belediyesi’nin kendi üretim tesislerinde ürettikleri malzemelerle yol çalışmalarından belediyenin tasarruf sağladığını söyledi.