AK Parti'li Kaya, "Engelsiz Kahramanmaraş Mobil Toplu Taşıma Uygulaması" tanıtımında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz AK Parti olarak belediyelerimizle, iktidarımızla birlikte engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Onlar hayatın her alanında eşit ve adil bir şekilde hizmet alana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Kaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen "Engelsiz Kahramanmaraş Mobil Toplu Taşıma Uygulaması" tanıtımında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle bir acının yaşanmamasını temenni etti.

Depremler nedeniyle binlerce kişinin de uzuvlarını kaybederek engelli duruma geldiğini aktaran Kaya, onların yeniden hayata tutunmaları için devletin, belediyelerin ve gönüllülerin adeta seferber olduğunu belirtti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Çünkü biz AK Parti olarak aslında medeniyetimizin kerim devlet anlayışını, günümüzün sosyal devlet ilkesiyle harmanlayarak ortaya yeni bir model sunmuş bir iktidarız. AK Parti kurulduğu ilk günden bu yana 'yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz anlayışıyla' bu ülkenin her bir vatandaşına eşit ve adil bir şekilde hizmet etmek için yola çıkmış bir partidir. Bu anlamda da özellikle engelli vatandaşlarımız için sayamayacağım kadar çok hizmeti hayata geçirmiş bir iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan önce, AK Parti'den önce aslında Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlamıştır bu sosyal belediyecilik anlayışı. Yani 94 yılında başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Büyükşehir Belediye Başkanı iken beyaz masayı kurdu ve orada da engellilerle ilgili birimleri aktive ederek ev ziyaretleriyle İstanbul'un bütün engellilerine ulaştık. Ve orada adeta bir seferberlikle engellilerin İstanbul'un tüm hizmetlerinden yararlanması için Cumhurbaşkanı'mız orada sosyal belediyeciliğin nasıl bir belediyecilik anlayışı olduğunu aslında dünyaya bir model sunarak ortaya koydu. AK Parti iktidarıyla birlikte de Allah'a hamdediyorum, bugün bizim bütün belediyelerimiz adeta birbirleriyle yarışır şekilde sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçiriyorlar."

Kahramanmaraş'ta bu projenin toplantısında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Kaya, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Engelli vatandaşlar için çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle Türkiye'nin her bir köşesinde teknolojinin nimetlerinden de yararlanarak engelli kardeşlerimiz için her geçen gün bütün teknolojik gelişmeleri de uygulayarak, onların hayatını daha engelsiz hale getirmek için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Engelliler için yaptığımız düzenlemelerle 2005 yılında başta eğitimden başlayarak istihdam, evde bakım, yardım, destek hizmetleriyle, rehabilitasyon hizmetleriyle engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında yer almaları için çok ciddi yasal düzenlemeler yaptık. Engelliler evlerinde değil, sosyal hayatın her alanında olsunlar istedik. Ve onlara adeta bu toplumun birer eşit fertleri olmaları için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalıştık. 2010 yılında anayasaya eklediğimiz bir maddeyle engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık getirdik. Yine 2013 yılında yaptığımız düzenlemeyle engelli kardeşlerimiz için, kullanılan sakat, çürük gibi gerçekten rencide edici bütün ifadeleri ortadan kaldırmış olduk. Şunu çok iyi biliyoruz. Asıl engel maalesef zihinlerde. O zihinlerdeki engelleri kaldırmadıktan sonra tam anlamıyla engelleri aşmamız mümkün değil. Biz devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hükümet politikalarımızla, partimizin politikalarıyla engelleri aşmak için her tür çalışmayı yapıyoruz. Ama benim burada, ailelerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var, şunun altını çizmek istiyorum, lütfen zihinlerdeki engellerin aşılması için tüm toplumda bu farkındalığı ortaya koyalım, anlatalım. Ve bu toplumun her bir ferdi şunu çok iyi bilsin ki engelli vatandaşlarımız ancak hayatın içerisinde bizlerle yan yana, omuz omuza olurlarsa asıl olarak ülke olarak da engelleri aşmış bulunuruz. Biz AK Parti olarak belediyelerimizle, iktidarımızla birlikte engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Onlar hayatın her alanında eşit ve adil bir şekilde hizmet alana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise "Engelsiz Kahramanmaraş" yolunda bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Türkiye'de ilk olan bu uygulamamızla görme engelli vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını çok rahat ve çok daha yaygın bir şekilde kullanacak. Bu projenin hayata geçmesinde bizlere destek veren Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubemize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak da söz konusu uygulamanın çalışmasının bir yıl önce başladığını, deprem felaketi nedeniyle uygulamanın biraz geç sunulmak zorunda kaldığını aktararak, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

"Engelsiz Kahramanmaraş" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan mobil uygulama sayesinde, görme engelli yolcuların toplu ulaşım araçlarını daha rahat kullanımının teşvik edilmesi ve kent içi erişilebilirlik düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile depremde uzvunu kaybederek ampute olan bazı vatandaşlar katıldı.