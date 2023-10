Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "EXPO 2023-Kahramanmaraş"ın açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Böylesi felaketten kısa süre sonra EXPO gibi uluslararası organizasyonun yapılıyor olması, bölgedeki iyileşmenin ve bu toplumun, Kahramanmaraş'ın direncinin en güzel göstergesidir." dedi.

EXPO 2023-Kahramanmaraş'ın açılış töreninde konuşan Yılmaz, yazar Rasim Özdenören'i rahmetle andığı söyledi.

Kahramanmaraş'ta EXPO-2023'ün açılışını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu anlatan Yılmaz, "Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanı'mızı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da Maraş'ı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Şiiri seven, şiir okumayı seven de Kahramanmaraş’ı sever zaten. Cumhurbaşkanı'mız da her zaman Kahramanmaraş’ın ve Kahramanmaraşlıların yanında." diye konuştu.

Yılmaz, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra vakit kaybetmeden afetten etkilenen şehirleri ayağa kaldırmaya odaklandıklarını belirtti.

EXPO'nun hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Böylesi felaketten kısa süre sonra EXPO gibi uluslararası organizasyonun yapılıyor olması, bölgedeki iyileşmenin ve bu toplumun, Kahramanmaraş'ın direncinin en güzel göstergesidir. Hem Türkiye'mizin hem Kahramanmaraş’ın çok iyi sınav verdiğinin en iyi göstergesi, bu büyük afetten 8 ay sonra uluslararası organizasyonu yapabilmemizdir. Depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hareketliliğe kavuşması için yerelde canla başla çalışan tüm kurumlarımıza özellikle belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimize çok teşekkür ediyorum.

Onikişubat Belediyesinin gayretiyle gerçekleşen EXPO organizasyonu o zor günlerden sonra Kahramanmaraş'ın eskisinden de daha güçlü şekilde ayağa kalkacağının en açık kanıtıdır. Küresel deneyim paylaşımına ve işbirliğine ilham vermenin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni ortaklıkları teşvik eden EXPO, gerçekleştiği bölgelere değer katan bir etkinliktir. Dünyanın eğitim, kültür ve tarih olimpiyatları olarak değerlendirebileceğimiz EXPO'lar ülkelerin birikimlerini daha yaşanabilir bir dünya için paylaştıkları güçlü bir platformdur."

- "Çevreye saygılı şehircilik ilkesini benimsemiş durumdayız"

Organizasyonu eğitim ve farkındalık şöleni olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, EXPO'nun düzenlendiği bölgeye ciddi ekonomik katkıları olduğunu ifade etti.

EXPO'nun ülkelerden katılımcı alarak kardeşlik ve kültür bayramına dönüştüğünün altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onikişubat Belediye Başkanı'mız ve geçmişte de Devlet Planlama Teşkilatında birlikte görev yaptığımız Hanefi Mahçiçek ve tüm çalışma arkadaşlarını uluslararası alandaki bu azimli çalışmalardan dolayı kutluyorum. Üstelik merkezi idareden finansal destek almadan bunu başarmışlar. Maliye Bakanı'mız buna çok sevinir herhalde, çok alkışlar bunu. 'Darısı diğer belediyelerin başına.' derdi mutlaka. 'Doğa dostu şehir' temasının Kahramanmaraş'a ve ülkemize doğrusu çok yakıştığını düşünüyorum. Biz tüm yaratılmışları Yaradan'dan ötürü seven kainatın doğal hazinelerine sahip çıkan milletiz. Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle havaya, suya, toprağa özenle yaklaşan, ekosisteme büyük kıymet veren bir inanca mensubuz. İnsanlığın temelinin Rabb'imizin bize emanet ettiği doğada canlı veya cansız bütün varlıklarla birlikte uyum içinde hayat sürdürebilmek olduğuna inanıyoruz."

Politikalarını çevre, doğa ve iklim dostu şeklinde oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 21 yıldır hem merkezi hem de yerel yönetimlerle çevreye saygılı şehircilik ilkesini benimsemiş durumdayız. 81 ili millet bahçeleri ve yeşil koridorlarla kuşatırken bir yandan da orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer alıyoruz. Sayın Emine Erdoğan HHanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketiyle dünyaya örnek oluyor, atıkları geri dönüşümle kazanıyoruz. Endemik türlerimiz başta olmak üzere her türlü genetik materyalimizi tıbbi ve aromatik bitkilerimizle biyolojik zenginliğimizi kalkınmaya yansıtıyoruz."

(Sürecek)