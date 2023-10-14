Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "EXPO 2023-Kahramanmaraş"ın açılışında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aralık ayına kadar Kahramanmaraş'ta 8 bin 568 afet konutu ve 1769 köy evini teslim etmeyi planlıyoruz. Ondan sonra hızla bu teslim süreçleri devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aralık ayına kadar Kahramanmaraş'ta 8 bin 568 afet konutu ve 1769 köy evini teslim etmeyi planlıyoruz. Ondan sonra hızla bu teslim süreçleri devam edecek." dedi.

EXPO 2023-Kahramanmaraş'ın açılış töreninde konuşan Yılmaz, bitkisel üretimde ülkenin 2022'de 128,6 milyon tona ulaştığını söyledi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bitkisel üretim değeri ise 2002-2021 döneminde 32 milyar lira seviyesinden 306,4 milyar lira seviyesine yükselmiştir. Sertifikalı tohum üretim miktarı 2022 yılında 1,36 milyon tonu aşmış durumdadır. Florasında 3 bin 500'den fazla bitki türü bulunan ülkemiz kesme çiçek iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide fidan yosun grubunda ihracat yapan bir ülke konumundadır. 12 ay boyunca süs bitkisi üretimi yapabilen ülkemizde, geçen yıl ihracatımız 145 milyon doları bulmuştur. Bu rakama sera alanlarımızın yüzde 91'inde sebze, yüzde 8'inde meyve, yüzde 1'inde süs bitkileri yetiştirerek ulaştıysak ülkemizin asıl potansiyelinin henüz harekete geçmediğini ifade edebiliriz. Bu seviyeyi yeterli görmüyoruz."

Doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması için enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi politikalarının öncelikli hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

Bu konuda çok daha güçlü adımlar atacaklarını aktaran Yılmaz, "Orta vadeli programımızda da tarıma ve tarımsal faaliyete özel vurgu yaptık. Tarım sektörü, modası hiçbir zaman geçmeyecek stratejik bir sektördür. Yaşadığımız jeopolitik gelişmeler, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, artan nüfus ve tüketim kalıpları bütün bunlar tarımın stratejik önemini daha üst noktalara çıkarmıştır. İnşallah ülkemiz bu anlamda dünyada öncü ülkeler arasında yer alacaktır." diye konuştu.

- "Tarım üretimini desteklemeye devam edeceğiz"

Yılmaz, orta vadeli programda çeşitli tedbirlerle tarım üretimini destekleyeceklerini belirtti.

Doğal afetlere karşı korunmak, seraların doğru yer ve teknikle yapılmasını sağlayacaklarını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadeli programda çeşitli tedbirlerle tarım üretimini desteklemeye devam edeceğiz. Sera alanlarını verim ve kaliteyi arttırmak üzere rehabilite ederek modernleştireceğiz. Tarımsal üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. EXPO vesilesiyle Kahramanmaraş ve çevre illerdeki üreticilerimizi uluslararası işbirliklerini arttırmaya ve teknolojiden daha fazla yararlanmaya davet ediyoruz. Tarım sektörü geleneksel sektör olmanın yanı sıra teknolojinin en fazla tartışıldığı sektörlerden birisi. Tarım devriminden önce sanayi devrimi gerçekleşti."

Depremlerin gerçekleştiği bölgenin gıda arz güvenliğini sağlamada önemli bir alan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu 11 ilimiz, ülkemizin tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 15'i bu 11 ilimizde gerçekleştiriliyor. Tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 20'si deprem bölgemizde gerçekleştiriliyor. Deprem bölgesi tarımsal üretim açısından da bizim için stratejik bölge. Kentlerin yaralarının sarılması ne denli önemliyse kırsalın yaralarının sarılması için de tarım o denli önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet ve millet olarak yaraların hızla sarılması için çalıştıklarına işaret eden Yılmaz, bölgenin eskisinden daha iyi hale gelmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni konutların temellerini hızla attık, bir kısmında bitirme aşamasına geldik. Kahramanmaraş'ta 39 bin 121 konutun inşası şu anda devam ediyor. Aralık ayına kadar Kahramanmaraş'ta 8 bin 568 afet konutu ve 1769 köy evini teslim etmeyi planlıyoruz. Ondan sonra hızla bu teslim süreçleri devam edecek. Depremin izlerini hem bölgeden hem de ülkemizden silmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. EXPO'nun ev sahibi kente temel katkısı bu kapsamda yapılan yatırımların kalıcı olması ve sonrasında bölgeye hizmet etmesidir. EXPO sayesinde Kahramanmaraş'ta atıl durumda bulunan 789 bin metrekarelik arazi donatılar ve yaşam alanına dönüşmüştür."

Yılmaz, EXPO'nun bölge halkına da moral vereceğini belirtti.

Bölgedeki depremlere ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu bölge artık enerjisini boşaltmış durumda ve zaman zaman belki belli şiddete artçı depremler yaşanıyor ama yüzyıllardır birikmiş bir enerji boşalmış durumda. Bir taraftan da en son deprem yönetmeliklerine göre sağlam yapılar tesis ediliyor. Önümüzdeki dönem bu bölge Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasında yerini alacak. Hem yaşam ortamı hem iş ortamı anlamında en sağlıklı bölgelerden biri olarak bütün vatandaşlarımız bu bölgemize davet ediyoruz."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de EXPO'nun hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ise deprem sürecinde Kahramanmaraş'ın yanında olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de hayata geçirilen projelerin kente katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Onikişubat Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

(Bitti)