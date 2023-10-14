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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Filistin Evi'ni ziyaret etti:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Gerçek çözüm, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletidir. Bu bizim net politikamızdır ve bu davayı desteklemek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 21:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:27
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Filistin Evi'ni ziyaret etti:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Gerçek çözüm, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletidir. Bu bizim net politikamızdır ve bu davayı desteklemek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız." dedi.

        Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, EXPO 2023 alanındaki Filistin Evi'ni ziyaret etti.

        Burada konuşan Yılmaz, Kudüs'ün 4 asır boyunca Osmanlı idaresinde olduğunu, 3 dinin mensuplarının inançlarını özgürce yaşadığını, tüm farklılıklara, din ve inançlara karşı hoşgörülü olmanın Kudüs'ün ruhu olduğunu belirtti.

        Kudüs'ün Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin ortak mekanı olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Kudüs'ü tekelleştirmeye çalışan yaklaşım, Kudüs'ün ruhuna aykırıdır. Kazanmayacak, bir gün bu bitecek. Biz dayanışma içinde olmalıyız. Yaşanabilir bir Filistin devleti oluşmadıkça bu sorunların çözümünün olmayacağına inanıyoruz. Gerçek çözüm, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletidir. Bu bizim net politikamızdır ve bu davayı desteklemek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Bu insani felaketi gördüğümüz için elbette üzgünüz. Bütün bir toplumu su, elektrik ve temel hizmetlerden mahrum bırakmak uluslararası hukuka, insan haklarına ve her türlü etik ilkeye aykırıdır ve umuyoruz ki bu icraat en kısa sürede sona erecektir inşallah. Kardeşlik duygularımızı sizlerle paylaşmak, bugüne kadar ve sonsuza kadar Filistinlilerin, Filistin davasının yanında olduğumuzu ilan etmek üzere buradayız. Biz zaten Filistin devletini egemen bir devlet olarak kabul ediyoruz. İnşallah daha güçlü bir zemin kazanacak ve sahada yaşanabilir bir devlet haline gelecektir.

        Toplumumuzun ortak tutumu bu, yakın zamanda parlamentomuz bir pozisyon açıkladı. Tüm gruplar, tüm partiler, muhtemelen tüm grupların üzerinde uzlaştığı tek şey bu. Bu bildiriye imza atacaklar ve bu tüm Türk toplumunun bu davaya açık bir desteğidir. Bu haklı, meşru bir davadır. Maalesef bazı ülkeler bu gerçeği görmek istemiyor. Er ya da geç herkes bunu kabul edecek ve siyasi çözüm sadece Filistinliler için değil, bölge ve dünya barışı için de iyi olacaktır. İnşallah en kısa sürede başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere sivillere yönelik bu eylemlerin sonunu göreceğiz inşallah."

        Filistin Evi Temsilcisi Rana Abu Sibaa ise Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı için öncelikli olduğunu dile getirerek Türk halkına teşekkür etti.

        Rana Abu Sibaa, "Sayın Erdoğan'ın, sizin desteğinizle tüm Türk halkının desteğiyle bağımsız devletimize kavuşacağız ve hepinizi Kudüs'te dua ederken göreceğiz." dedi.

        Ziyaretin sonunda Sibaa, Cevdet Yılmaz'a, hayatı boyunca Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden Yasir Arafat'ın da giydiği kefiyeden hediye etti.

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