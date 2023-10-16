Azerbaycan'ın şehir ve şehitlerinin isimleri Kahramanmaraş'taki konteyner kentte yaşatılıyor TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında Azerbaycanlı iş insanları tarafından kurulan konteyner kentte, kardeş ülkenin şehir ve şehitlerinin isimleri yaşatılıyor.

TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında Azerbaycanlı iş insanları tarafından kurulan konteyner kentte, kardeş ülkenin şehir ve şehitlerinin isimleri yaşatılıyor.

Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yardıma koşan Azerbaycan devleti ve halkı, arama kurtarmadan sağlığa, gıdadan barınma ihtiyacına kadar birçok konuda depremzedeler için seferber oldu.

Bu kapsamda Azerbaycanlı bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kardeş Kömeği (Yardımı) Platformu tarafından Türkoğlu ilçesindeki lojistik merkezi içerisine 453 konteynerden oluşan Azerbaycan Türkiye Kardeş Kömeği Geçici Barınma Merkezi kuruldu.

Klimadan yatağa, buzdolabından halıya kadar tüm iç tefrişatları Azerbaycanlı iş insanları tarafından karşılanan, 1700 depremzedenin konakladığı geçici barınma merkezindeki 39 sokağa, Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı gerilim ve savaşlarda en çok can kaybının yaşadığı şehirler ile şehitlerin isimleri verildi.

Hocalı, Karabağ, Laçın, Gence, Şuşa, Fuzuli, Berde, Terter, Ağdam şehirleri ve Mübariz İbrahimov, Memmedov Murad, Ahmedov Elbrus gibi şehitlerin isimlerinin yaşatıldığı sokaklar, geçici barınma merkezinde yaşayan depremzedeleri gururlandırıyor.

Depremlerin ardından kentte görevlendirilen Afyonkarahisar AFAD Birlik Müdürü İbrahim Önder, AA muhabirine, Azerbaycan'ın depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın arama kurtarmadan barınmaya birçok konuda depremzedelere yardımcı olduğunu anlatan Önder, yardım konusunda emek ve destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"453 konteynerin bulunduğu sokaklarımıza Azerbaycan'ın şehit ve şehir isimleri verilmiştir. Biz iki devlet tek milletiz. Hep buna şahit olmuşuzdur. Antalya ve Muğla'da orman yangını olduğunda Azerbaycanlı itfaiyecilerin nasıl geldiğine biz şahit olduk. Azerbaycan'da bir deprem veya sel olduğu zaman Türkiye'nin canı yanmıştır. Onlar bizim gururumuz, biz onların gururuyuz."

- "Kardeşlerimizi seviyoruz"

Konteyner kentte yaşayan İbrahim Gök de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evinin ağır hasar gördüğünü ifade etti.

Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan'ın yanlarında olduğunu belirten Gök, yaşadıkları konteyner kentte Azerbaycan şehit ve şehirlerinin isimlerinin yaşatıldığını söyledi.

Konteyner kentin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gök, şunları kaydetti:

"Kardeş dediğin zor zamanında sorgusuz, sualsiz, sebepsiz, karşılıksız çıkıp gelendir. Biz bunu gördük. Azerbaycanlı kardeşlerimizi, devleti ve milleti olsun arabalarla gerek uçaklarla gelen kardeşlerimizi hep beraber gördük, yanımızda hissettik. Yaşadığımız konteyner kentte Azerbaycan'ın şehir ve şehitleri yaşatılıyor. Bu konuda mutlu ve gururluyuz. Kardeşlerimizi seviyoruz. Onlar bizim din, dil, ırk kardeşimizdir. Burada bu sokaklarda yürürken gururlanıyoruz. Orada Karabağ'da kardeşlerimiz mücadele ediyor. Allah hepsinden razı olsun."

- "İsimlerinin yaşatılması güzel ve anlamlı"

Depremzedelerden Cengiz Tosun da Azerbaycan'ın Türkiye'nin kardeşi olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın hem şehitlerinin hem de şehirlerinin isimlerini yaşadıkları konteynere verildiğini ifade eden Tosun, "Bu şehir isimlerinin burada yaşatılması bu zor günde daha güzel ve anlamlı bir şey. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Depremzedelerden Adem Güçlü ise dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın deprem sürecinde kendilerine çok yardımda bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'a minnettar olduklarını belirten Güçlü, "Burada yaşamak bir gurur meselesi. Biz Azerbaycan ile kardeşiz. Kardeş ülke bize çok yardım etti." diye konuştu.