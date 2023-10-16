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        Eshab-ı Kehf Külliyesi'de 1. Akdeniz Bienali'nin resim sergisi açıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde, "1. Akdeniz Bienali" kapsamında resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:51
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        Eshab-ı Kehf Külliyesi'de 1. Akdeniz Bienali'nin resim sergisi açıldı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde, "1. Akdeniz Bienali" kapsamında resim sergisi açıldı.

        Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın depremin izlerinin çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla atılması amacıyla hazırladığı ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin desteklediği bienalin resim sergisinde 70 ressamın eseri yer alıyor.

        Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, açılış törenindeki konuşmasında, depremlerin ardından hayata sanatla tutunmanın yaşamın devamlılığı adına önemli olduğunu söyledi.

        Sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisinin hissedilmesi gerektiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

        "Bu duygular, bugünlerde en çok ihtiyacımız olan duygulardır. Sergimizdeki sanat eserleri, halkımızın hayat kaygısından uzaklaştırıp bölgesel ortak paydalar oluşturmayı amaç edinmiş. Yapılan çalışmalar neticesinde sanatçı ve sanat kurumlarından toplanan koleksiyonlar ile Cumhuriyetimizin 100. yılına sanatla yol alınacak. Bu harekette bizi tarihsel geçmiş ve kültürün korunması gereken tarihsel mekanlara da sahip çıkmış olacağız."

        Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise depremlerin etkilediği Afşin'de kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin normalleşme açısından önemli olduğunu, serginin UNESCO listesindeki mekanda açılmasından gurur duyduklarını dile getirdi.

        Bienal koordinatörü ressam Ekrem Kahraman da organizasyonun geniş kapsamlı etkinliğe dönüştüğünü belirtti.

        Bienalin birçok il ve ilçeyi kapsadığına işaret eden Kahraman, "Asıl amacın esas olarak ortak bir kültürel, sanatsal, iş birliği ve gelişim ağı kurabilmek. Büyük ve asıl hedefe hep birlikte el ele yürümek istiyoruz, Afşin de bunun en önemli paydaşlarından biri oldu." dedi.

        Sergi 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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