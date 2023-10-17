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        Afşin'de şiir paneli düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi tarafından Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle "1. Akdeniz Bienali" kapsamında şiir paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:13
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        Afşin'de şiir paneli düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta Afşin Belediyesi tarafından Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle "1. Akdeniz Bienali" kapsamında şiir paneli düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, şair Yücel Kayıran ile ressamlar Ekrem Kahraman ve Nazan Azeri konuşmacı olarak katıldı.

        Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, panelin açılışında, düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Deprem sonrası normalleşme sürecinde özellikle fiziksel ve psikolojik travmaların yaşandığı böylesi bir dönemde bu tür etkinliklerin daha da bir anlam kazandığını ifade eden Güven, "Unutmayacağız ama travmayı atlatmamız lazım. Deprem sonrası yaşanan tramvayı atlatmamız sanat, kültür etkinlikleriyle aşmamız gerekiyor. Bu anlamda da çok önemli buluyorum. Ben bizi bu etkinliğe dahil eden bu etkinliği Afşin'de yapılmasında emekleri bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Şair Kayıran, Afşin'de kültür, çağdaş sanat ve felsefe konuşmanın kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ile ilgililer katıldı.

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