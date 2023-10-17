Afşin'de kalıcı konutların dağıtımına 29 Ekim'den itibaren başlanacak Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kalıcı konutların dağıtımına 29 Ekim'den itibaren başlanacağını bildirdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kalıcı konutların dağıtımına 29 Ekim'den itibaren başlanacağını bildirdi.

Depremlerin ardından ilçede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışma başlatan Afşin Belediyesince imar ve inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, katıldığı bir temel atma töreninde, depremin ardından normalleşme çalışmaları kapsamında özel firmaların inşa faaliyetlerine başladığını söyledi.

Konut gelişim alanlarında ruhsatını alan firmaların inşa faaliyetlerine başladığını belirten Güven, "Depremin hemen ardından yeni imar alanımızda ve eski imar alanımızda jeolojik etütlerimizi şubat ayı itibarıyla başlatıp mart ayı itibarıyla bitirmiştik. Dolayısıyla Afşin'de inşaata kapalı alanımız yok. Eski imar alanı olan, Kale mahallemizde de deprem sonrası ilk ruhsatlı temelleri yapı denetim firması yetkilileri ve denetçiler nezaretinde atıyoruz. Gerekli kontroller yapıldı, incelemeler yapıldı." diye konuştu.

İlçede barınma sorunun çözümüne yönelik yoğun gayret gösterildiğini ifade eden Güven, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutların tesliminin Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim'den itibaren yapılacağını dile getirdi.

Yapı denetim firması yetkilisi Yakup Taş da, depreme dayanıklı yapılar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, deprem yönetmeliğine uygun yapıları hayata geçirerek konut sıkıntısının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.