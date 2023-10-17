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        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afşin temsilciliği tarafından Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:10
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        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afşin temsilciliği tarafından Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, burada grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır süren işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

        Binlerce Filistinlinin evleri ve arazilerinin hukuksuz şekilde işgal edildiğini aktaran Özkök, şunları kaydetti:

        "Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarları ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi veriyorlar. 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, Siyonist İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsalı Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi hepimiz için o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Bizler buradan Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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