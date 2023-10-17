Depremzede engelli gençler bir günlüğüne asker oldu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde engelli 4 genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde engelli 4 genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesinde engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen engelli 4 genç, saç tıraşı olmalarının ardından üniformalarını giyip eğitim alanına çıktı.

Gençlere, yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

Daha sonra gençler ailelerinin de katıldığı törende yemin etti.

Törene, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve ilgililer katıldı.