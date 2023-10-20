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        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:19
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        Deprem bölgesinde, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Abdulhamithan Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, duanın ardından sona erdi.

        Gaziantep'te STK temsilcileri Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrası, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Burada İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

        Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gök, yaptığı konuşmada, sözün bittiği zamanları yaşadıklarını söyledi.

        Bir avuç Müslümanın sadece Gazze'yi savunmadığını dile getiren Gök, "Aynı zamanda bizi de savunuyorlar. Nihai hedefte burası var. Öyleyse biz dik duracağız, sağlam duracağız. O siyonistlerin amacı hep bu coğrafyaya nifak tohumları saçmak. Buna inat Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla tek yumruk olacağız. Onlar bizim tek yumruk olmamızdan korkuyorlar, inadına tek yumruk olacağız." diye konuştu.

        Gök, hastane bombalamanın savaş suçu, insanlık suçu ve soykırım olduğunu ifade etti.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Eyyüp Peygamber Camisinde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Dua eden gruptakiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine slogan atarak yürüdü.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Behçet Atilla, yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin bütün Müslümanların meselesi olduğunu, zulüm üzerine kurulan İsrail'in de bir gün yıkılacağını belirtti.

        Programa, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Malatya

        Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi önünde toplanan kadınlar, sessiz oturma eylemi yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bağcı, gazetecilere, vicdan sahibi sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliama "dur" demek için toplandıklarını anlattı.

        Bağcı, "Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldı. Biz vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini, Uluslararası Ceza Mahkemesini, İslam İşbirliği Teşkilatını, Arap Birliğini, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Bir süre oturma eylemi yapan grup, daha sonra dağıldı.

        İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Programa, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Atın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar iştirak etti.

        - Adıyaman

        Adıyaman Yeni Pınar Camisi'nde cuma namazı sonrası Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Demokrasi Parkı'nda yapılan basın açıklamasının ardından dua edildi.

        - Kilis

        Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in zulmünü kınayan sloganlar attı.

        Sivil Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Necmettin Şekeroğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetin sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir." dedi.

        Basın açıklamasından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

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