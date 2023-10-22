Kahramanmaraş'ta golbol turnuvası yapıldı

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden golbol sporcusu adına gerçekleştirilen "Mehmet Emin Köylü Golbol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Osman Sayın Spor Salonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Görme Engelliler Derneği tarafından organize edilen turnuvaya 7 spor kulübü katıldı.

Turnuvanın finalinde TURGED Kahramanmaraş, Ertuğrulgazi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 21-11 mağlup etti.

Müsabaka sonucunda turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, törende, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Turnuvanın kendileri için sadece sporun gücünü değil aynı zamanda engellilerin gücünü ve yeteneklerini de kutlamalarına fırsat verdiğini anlatan Kaya, "Unutmayalım ki engeller insanın azmi ve kararlılığı karşısında aşılabilecek zorluklardır. Sizlerin gösterdiği performans bu gerçeği bir kez daha kanıtlıyor." diye konuştu.

Kaya, turnuvada yarışan takımlara başarı temennisinde bulunurken dereceye gren takımları ise tebrik etti.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak da depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, bu tür sosyal etkinliklerin sporun birleştirme gücünün en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.