Kahramanmaraş'ta PTT'nin kuruluş yılında 183'üncü müşteriye sürpriz yapıldı

Kahramanmaraş'ta PTT'nin 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 183. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu, Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarında faaliyet gösteren PTT şubesine ehliyet değişim ödemesi yapmaya gelen 183 sıra numarası alan Narin İşci'ye kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan pul albümü ile çeşitli hediyeler verildi.

Oğuzhanoğlu, gazetecilere, PTT'nin iki asra yaklaşan tecrübesini yenilikçi bir hizmet anlayışıyla birleştirerek sürdürdüğünü söyledi.

İşci de gerçekleştirilen sürprizin sevindirici olduğunu belirterek, "Ne zamandır ertelediğim bir işlemdi, bugün yaptırayım dedim. Evden de biraz geç çıktım. Şansıma bugün 183. yıldönümleriymiş. Güzel bir gündü, güzel bir anı kaldı. Teşekkür ederim." diye konuştu.​​​​​​​