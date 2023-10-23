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        Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve objeler ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 112 sikke ve 7 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:33
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        Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve objeler ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 112 sikke ve 7 obje ele geçirildi.

        R.A. (33) ve N.A'nın (31) Kahramanmaraş'a tarihi eser getireceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin aracını Türkoğlu İlçesi Ceceli Mahallesi girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 112 sikke ile 7 obje bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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