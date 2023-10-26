Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu çerçevede S.M'nin (24) Elbistan ilçesinde sokak satıcılığı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada 21 paket halinde yaklaşık yarım kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.