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        Kahramanmaraş havacılıkta adından söz ettirmek istiyor

        GÖKHAN ÇALI - Dünyaca ünlü dondurması, tekstil, altın ve metal sektörleriyle öne çıkan Kahramanmaraş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından kurulumu sürdürülen uçak parçası üretim tesisiyle havacılıkta da iddialı bir kent olmayı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:53
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        Kahramanmaraş havacılıkta adından söz ettirmek istiyor
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        GÖKHAN ÇALI - Dünyaca ünlü dondurması, tekstil, altın ve metal sektörleriyle öne çıkan Kahramanmaraş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından kurulumu sürdürülen uçak parçası üretim tesisiyle havacılıkta da iddialı bir kent olmayı bekliyor.

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, bölge ekonomisini canlandırmak için TUSAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde kurulumuna başladığı uçak parçası üretim tesisinde çalışmalar sürüyor.

        TUSAŞ ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) arasında Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulunun kurulumuna ilişkin protokol imzalanmasıyla da bölgenin havacılık sektöründe de adından söz ettirmesi hedefleniyor.

        KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AA muhabirine, kentin, tekstil, metal mutfak eşyası, altın işlemeciliği, kadın ayakkabısı ve gıda üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

        Havacılık sektöründe atılan bu adımların, katma değeri yüksek ürünler üretilerek şehrin ekonomisinin daha da büyümesine ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Bakan, şöyle konuştu:

        "Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta iki büyük depremi aynı gün yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'deprem illerindeki ekonomiyi güçlendirmek, istihdama katkı sağlamak ve oralara ekonomik anlamda destek verebilmek için ne yapılabilir' diye talimat verdiğinde Kahramanmaraş'ın payına çok önemli bir kısım düştü. İlk adım olarak Türkoğlu ilçemizde 5 bin metrekarelik kapalı alanda TUSAŞ tesisi... Yatırım sadece TUSAŞ tesisiyle sınırlı kalmadı. Üniversitemiz ile TUSAŞ arasında Havacılık Meslek Yüksekokulu kurulumu konusunda imzalar atıldı. Gelinen nokta, kentin ekonomik kalkınmasında milat olarak değerlendirilebilir."

        - Havacılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirilecek

        Nitelikli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin nitelikli iş gücüyle mümkün olacağını, dünyada en stratejik kaynağın insan olduğunu dile getiren Bakan, şunları kaydetti:

        "Madem biz hem ülke olarak hem Kahramanmaraş olarak savunma sanayisini odağımıza aldık, burada sürdürülebilir nitelikli elemana mutlaka ihtiyacımız var. TUSAŞ ile savunma sanayisine nitelikli ara eleman yetiştirme hususunda Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulunu kuruyoruz. İlk imzayı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda attık. Kahramanmaraş'ımızın ekonomik anlamda parlayan yıldızı olacak savunma sanayine yönelik nitelikli eleman yetiştirmeyle ilgili ilk akademik birimimizi kurmuş olduk."

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