Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Elbistan'da dar gelirli depremzedeler için yapılan 40 konutun ilk harcı döküldü

        6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, dar gelirli depremzedelere 40 konut yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elbistan'da dar gelirli depremzedeler için yapılan 40 konutun ilk harcı döküldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, dar gelirli depremzedelere 40 konut yapılıyor.

        Elbistan Belediyesi ve kentteki iş insanlarının destekleriyle dar gelirli depremzedelerin konut sahibi olması amacıyla Karaelbisan Mahallesi'nde 2 bloktan oluşacak 40 konutun ilk harcı döküldü.

        Gelecek yıl tamamlanması planlanan zemin artı 4 kat şeklinde yapılan konutlar, noter huzurunda çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

        Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

        İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da afet nedeniyle birçok iş yeri ve konutun yıkıldığını ifade eden Gürbüz, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını dile getirdi.

        Belediye öncülüğünde dar gelirli depremzedelere yönelik çalışma başlattıklarını anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:

        "Depremde çok can kayıplarımız oldu. İşletme ve konutlarımızı maalesef büyük oranda kaybettik. Depremin ardından depremzede vatandaşlarımız için TOKİ harekete geçti. Bizler de vatandaşlarımıza şu taahhüdü vermiştik, 'Kimse açıkta kalmayacak, herkesin mutlaka başını sokacağı bir konutu olacak.' TOKİ'miz bir taraftan hak sahibi olan vatandaşlarımız için konut üretirken diğer taraftan depremi burada en ağır şekilde yaşamış, eşya ve canlarını kaybetmiş ama hak sahibi olamamış vatandaşlarımız vardı. Kollarımızı onlar için sıvadık. Dedik ki 'Elbistan'da kimse yuvasız kalmasın, herkesin bir yuvası olsun' o nedenle 40 konutun temelini burada atacağız. Yer seçimini yaptığımız alan mikro bölgeleme çalışmalarında en uygun görülen yerlerden bir tanesi. Zemin artı 4 kat şeklinde 2 blok yapılacak. Bu anlamda hak sahipliği konusunda bize müracaat edecek kardeşlerimizi de noter huzurunda çekilecek kurayla belirleyeceğiz."

        Gürbüz, projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından yeni projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş havacılıkta adından söz ettirmek istiyor
        Kahramanmaraş havacılıkta adından söz ettirmek istiyor
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi
        Türkoğlu Belediyesi'nden 2 bin öğrenciye eğitim desteği
        Türkoğlu Belediyesi'nden 2 bin öğrenciye eğitim desteği
        Kahramanmaraş'ta çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
        Kahramanmaraş'ta çocuklara uygulamalı trafik eğitimi