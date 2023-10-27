Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını kontrollü olarak sürdürüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını kontrollü olarak sürdürüyor.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde ekiplerin çevresinde önlem aldığı Aslan Bey ve Yahya Kemal mahallelerindeki bazı hasarlı yapıların kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.