Kahramanmaraş'ta "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" isimli fotoğraf sergisi açıldı

Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" isimli fotoğraf sergisinin açılışı için tören düzenlendi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, törende yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının çok köklü bir teşkilat olduğunu söyledi.

Özellikle salgın döneminde sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını hatırlatan Taşgın, "Kahramanmaraş depremi sonrasında da sahra hastanelerimizde olsun diğer hastanelerimizde sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalıştığını gördük. Bu şekilde tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bugün Cumhuriyet'imizin hem geçmişini hem geleceğini anmak açısından çok verimli bir fotoğraf sergisi olduğu kanaatindeyim. Bu fotoğraf sergisinin hazırlanmasında, yapımında emeği geçen kıymetli bakanlığımıza şükranlarımı arz ederek Sayın Müdürümüze de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi de fotoğraf sergisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teknoloji değişse de donanım değişse de cihazlar değişse de sağlık çalışanlarının aşkı ve heyecanı, özverisi asla değişmiyor. Bizler de bugünkü sergimizde Cumhuriyet'in ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetinin günümüze uyarlanmasını, fotoğraflarla ortaya koyduk." dedi.

Sergide köy, köy gezip tedavi yapan doktorlar, fedakarca çalışan hemşireler ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının, imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunuyor.

Sergi, 3 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.