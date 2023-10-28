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        Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:12
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        Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.C. yönetimindeki 46 AEV 612 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 5'nci kilometresinde refüjde bulunan ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki M.C. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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