Kahramanmaraş'ta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.C. yönetimindeki 46 AEV 612 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 5'nci kilometresinde refüjde bulunan ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki M.C. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.