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        Depremin merkez üssü Elbistan'da 350 köy konutu teslimata hazır

        TUNAHAN AKGÜN - 6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 3 kırsal mahallede yapımı tamamlanan 350 tek katlı köy tipi kalıcı afet konutu teslimata hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:04
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        Depremin merkez üssü Elbistan'da 350 köy konutu teslimata hazır
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        TUNAHAN AKGÜN - 6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 3 kırsal mahallede yapımı tamamlanan 350 tek katlı köy tipi kalıcı afet konutu teslimata hazırlandı.

        Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Elbistan ilçesindeki Yapraklı, Akbayır ve Büyükyapalak mahallelerinde yapımı tamamlanan köy tipi kalıcı afet konutlarından 350'si hazırlandı. Konutların kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

        Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğunu söyledi.

        İlçede yaklaşık 20 bin bağımsız bölümün depremden etkilendiğini ifade eden Gürbüz, bunlardan 3 bininin kırsal mahallerde bulunan yapılar olduğunu dile getirdi.

        Depremin hemen ardından devletin depremzedeler için konut çalışmalarına başladığını hatırlatan Gürbüz, havaların soğuması ve kışın yaklaşmasıyla çalışmaların hızlandığını belirtti.

        Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) kent merkezindeki çalışmaları yürütürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün de kırsal mahallelerdeki çalışmaları yürüttüğünü anlatan Gürbüz, şöyle konuştu:

        "800 kırsal konutun ihalesi yapıldı. 650 konutun inşasına başlandı. Bugün itibarıyla 350 konut teslim aşamasına geldi, teslimata hazır. Birçok kırsal mahallemizde hummalı çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Yerinde Dönüşüm projesine başvuran vatandaşlarımıza da devletimiz yardım ediyor. Kendi imkanlarıyla bu çalışmaları yürütüyor. Bizim amacımız kış gelmeden bir an önce vatandaşlarımıza en hızlı şekilde en çok konutu teslim etmek. Zannediyorum önümüzdeki 6'ncı ay, çalışmaları başlayan konutların tamamı bitmiş olacak."

        Köy tipi afet konutlarının depreme karşı dirençli, yönetmeliklere uygun ve ailelerin rahatlıkla yaşayabileceği konforlu evler olduğunu aktaran Gürbüz, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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