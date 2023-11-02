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        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 28 cep telefonu ile 2 bin paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:37
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        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 28 cep telefonu ile 2 bin paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 28 cep telefonu ele geçirdi.

        Kent merkezinde ise şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 2 bin paket sigara buldu.

        Şüphelilerle ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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