Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Kitap Fuarı başladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesince ilk kez düzenlenen EXPO 2023 Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı.

EXPO 2023 alanındaki fuar, 45 yayınevi, 11 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, fuarın açılışında, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından çözüme dair makul öneriler geliştiren bir il olduğunu söyledi.

Kirişci, "Gençlik sayesinde bu ülke özellikle tarım ve gıdadan sonra stratejik önemi artık dünyaca herkes tarafından bilinen savunma sanayisini gündeme getirdi. Okuyan, okuduğunu anlayan, anladıklarıyla amel edip bunları icraata dönüştüren bu gençlik TEKNOFEST kuşağı artık." diye konuştu.

Depremlerin ardından TUSAŞ'ın girişimleriyle havacılık yapısallarının üretimine yönelik Türkoğlu ilçesindeki uçak fabrikası ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) bünyesinde oluşturulacak Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulunda gelinen noktayı değerlendiren Kirişci, yatırımların bununla da sınırlı kalmadığını, ANKA insansız hava aracının da üretiminin kentte yapılması adına başlatılan çalışmanın sürdüğünü dile getirdi.

Konuşmanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz ve ilgililer katıldı.

Fuar, 12 Kasım'a kadar sürecek.