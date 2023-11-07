Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü Kahramanmaraş'ta "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Kahramanmaraş'ta "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dulkadiroğlu ilçesinde devriye faaliyeti sırasında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan "sarı benekli semender" gördü.

Muhafaza altına alınan semender, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.