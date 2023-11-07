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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:52
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kırsal Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 45 kişilik ekip, 25 arazöz ve 3 merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

        Çalışmalara Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme helikopteri ve 4 su tankı ile destek verdi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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