GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kırsal Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 45 kişilik ekip, 25 arazöz ve 3 merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

Çalışmalara Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme helikopteri ve 4 su tankı ile destek verdi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.