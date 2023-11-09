Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor

        GÖKHAN ÇALI - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 23 bin böbrek hastasının nakil için beklediğini belirterek, organ bağışının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 23 bin böbrek hastasının nakil için beklediğini belirterek, organ bağışının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ni ziyaret eden Erk, AA muhabirine, organ bağışının önemini anlattı.

        Bağış seviyesinin salgın döneminin altında seyrettiğini, kadavradan organ bağışında da son 5 yılın en düşük seviyesinde olunduğunu dile getiren Erk, "Salgın öncesi 2019 yılında 3 bin 850 civarında böbrek nakli yapılırken bu rakam 2 bin 500'e kadar düştü. Daha eski rakamları yakalamış değiliz. Bunun için elimizden geldiği kadar Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapıp cuma hutbeleri başta olmak üzere halkı daha çok bu konuda teşvik etmek gerek." diye konuştu.

        Böbrek naklinin en fazla yapılan organ nakillerinin başında geldiğini dile getiren Erk, bağış rakamlarının yükseltilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

        Erk, şunları kaydetti:

        "Şu anda 23 bin civarında organ nakli için sırada bekleyen böbrek hastamız var. Pandemi öncesi en son yılda 3 bin 850 böbrek nakli yapılmıştı. Bu rakam pandemiyle aşağıya düştü. Şu anda 3 bin 850'ye halen yaklaşamadık. Nedenine gelince salgın süresince ne yazık ki hem organ bağış sayıları düştü. Hastaneye gidip tetkik yaptırma güven ortamı yeterli olmadı. Dolayısıyla insanlar tedirgin oldu. Birtakım doku titreme yani bu konuda ön tetkikleri yaptıramadılar. Dolayısıyla hem bağış sayısı hem de böbrek nakli sayısı düştü. Şu anda 3 bin 500. Bunun bir an evvel eski rakamlara çıkmasını sağlamak lazım. Ama en kötü konu yüzde 22'de olan organ nakli için kadavradan onay verme oranı yüzde 15'e kadar düştü. Bunun tekrar yüzde 22'ye gelmesi için büyük çaba göstermek lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü!
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?

        Benzer Haberler

        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı´nın firari şüphelilerinin 876´şar yıl haps...
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı´nın firari şüphelilerinin 876´şar yıl haps...
        Dulkadiroğlu'na 24 derslikli fen lisesi
        Dulkadiroğlu'na 24 derslikli fen lisesi
        Kahramanmaraşlı afetzede kadın girişimciler dayanışma programında bir araya...
        Kahramanmaraşlı afetzede kadın girişimciler dayanışma programında bir araya...
        Afşinli depremzede üreticilere hayvan desteği
        Afşinli depremzede üreticilere hayvan desteği
        Kahramanmaraş'ta afetzedeler imece usulü kışlık yiyecek hazırlıyor
        Kahramanmaraş'ta afetzedeler imece usulü kışlık yiyecek hazırlıyor
        8 saat süren fabrika yangınında, 3 bin ton pamuk kül oldu
        8 saat süren fabrika yangınında, 3 bin ton pamuk kül oldu