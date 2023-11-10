Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı İstasyon Mahallesi'ndeki 5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

        Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının hizmetleri kitaplaştırıldı
        Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının hizmetleri kitaplaştırıldı
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta afetzede minik Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e des...
        Kahramanmaraş'ta afetzede minik Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e des...
        Kavga ettiği kişiyi bardakla kör eden avukata 5 yıl hapis cezası
        Kavga ettiği kişiyi bardakla kör eden avukata 5 yıl hapis cezası
        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor
        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı´nın firari şüphelilerinin 876´şar yıl haps...
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı´nın firari şüphelilerinin 876´şar yıl haps...