Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı İstasyon Mahallesi'ndeki 5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.