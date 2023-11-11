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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 21 yılda AK Parti iktidarında yaşamıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:07
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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 21 yılda AK Parti iktidarında yaşamıştır." dedi.

        Yenişehirlioğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin Çınarlı Mahallesi'ndeki 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeyle 2019 yılından itibaren 11 Kasım'ın Türkiye'de Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edildiğini hatırlattı.

        Yenişehirlioğlu, sanayileşmenin hız kazandığı günlerde hava, su ve toprağın oluşturduğu güzelliklerin korunmasının her geçen gün daha da anlaşıldığına dikkati çekti.

        Türk milletinin tabiat, çiçek ve toprakla dost millet olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, kültürün ve inancın mensupları olduklarını kaydetti.

        Türkiye'nin dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 21 yılda AK Parti iktidarında yaşamıştır. Ülkemizi ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'nci, dünyada ise 4'cü sıraya taşımıştır. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerdendir. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımız arttırılarak 23,1 milyon hektara ulaştırılmış ve vatanımız yeşille tekrar buluşturulmuştur. Bir yandan milyarlarca fidan toprakla buluşturulurken bir yandan da mevcut varlığımızı korumak için önemli çalışmaların gerçekleştirildiği günümüzde orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere son teknolojileri takip ediyor ve kullanıyoruz. Böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetliyor, çıkan her yangına da kısa sürede müdahale etme imkanına kavuşuyoruz. Çevrenin bizlere kalan bir miras değil yarınlara ulaştırmamız gereken bir emanet olması bilinciyle hareketlerimizi bu çerçevede düzenliyoruz. Sadece bugünü değil yarını da iyileştirme ve güzelleştirme çabamızı her geçen gün daha da arttırıyoruz."

        Konuşmaların ardından Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan alanda fidanları toprakla buluşturdu.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 12 bin fidanın dikildiği programda toplam 39 bin 566 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

        Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ile kurum müdürleri, belediye başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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