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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu "Türkiye Yüzyılı" konferansında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı, ülkemizin siyasi, ekonomik bir güç olarak küresel düzeyde yükselişini ahenkli bir yönetim ve daha da geliştirebileceğimiz altyapılarda sürdürebileceğimiz bir çalışmanın tamamıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:41 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:53
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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu "Türkiye Yüzyılı" konferansında konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı, ülkemizin siyasi, ekonomik bir güç olarak küresel düzeyde yükselişini ahenkli bir yönetim ve daha da geliştirebileceğimiz altyapılarda sürdürebileceğimiz bir çalışmanın tamamıdır." dedi.

        Onikişubat ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" konulu konferansa katılan Yenişehirlioğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele'nin şehri olduğuna dikkati çeken Yenişehirlioğlu, kentin, işgal döneminde yükselttiği itiraz ve mücadelesi sebebiyle tarih sayfalarına "kendi kendini kurtaran şehir" olarak geçtiğini dile getirdi.

        Türkiye'deki insanların kardeşliğini bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Yenişehirlioğlu, "Bizim davamız sen, ben davası değil, istiklal ve istikbal davasıdır. Allah'ın izni Maraşlının yüreği kaim oldukça bu davanın sancağı asla yere düşmeyecek, bunu düşürmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yüzyılı her daim parlayacaktır." diye konuştu.

        Türkiye Yüzyılı'nın başarı ve şefkat yüzyılı olduğunu anlatan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı dediğimiz felsefe gücün yüzyılı kavramıdır. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım, aldığımız her başarı ülkemizin gücüne güç katmak içindir. Türkiye Yüzyılı, ülkemizin siyasi, ekonomik bir güç olarak küresel düzeyde yükselişini ahenkli bir yönetim ve daha da geliştirebileceğimiz altyapılarda sürdürebileceğimiz bir çalışmanın tamamıdır. Hiçbir alanda duraklamaya ve gerilemeye fırsat vermeden doğru hedefler, doğru kararlar, doğru adımlar yoluyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak zorundayız. Türkiye Yüzyılı, kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaşma yerine beraber bir araya getirip bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini var etmenin felsefesidir. Türkiye Yüzyılı başarının yüzyılıdır. Ülkemizi daha da büyük başarılarla, daha nice ilklerle ve enlerle tanıştırarak Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında zirveye çıkartmak istiyoruz."

        Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe anayasasının yakışmadığını ifade ederek, yeni sivil anayasayı vatandaşlara armağan etmenin en büyük amaçları olduğunu anlattı.

        Gazze'de büyük insanlık dramının yaşandığına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalar ve desteklerle ateşe benzin dökenler de aynı İsrail kadar bu vahşetten hesaba çekilecek. Gazzeli kardeşlerimiz elektrik, su, ilaç ve gıda gibi en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış durumda. İsrail dünyanın gözü önünde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde savaş ve insanlık suçu işliyor. Hastaneleri, camileri, kiliseleri ve sivil yerleşim yerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin bombalıyor." ifadelerini kullandı.

        Konferansa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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