Kahramanmaraş'ta 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan uygulamada, 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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