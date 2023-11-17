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        Kahramanmaraş'ta 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:14
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        Kahramanmaraş'ta 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan uygulamada, 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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