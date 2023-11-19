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        Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince Onikişubat ilçesinde yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattındaki çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:53
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        Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sürüyor
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince Onikişubat ilçesinde yeni içme suyu deposu ve içme suyu hattındaki çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince Önsen, Kurtlar, Yeşilyurt ve bölgede yapımı devam eden TOKİ konutlarının içme suyu sorununun çözümü için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince 2023 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen 60 milyon liralık proje ile Kurtlar Mahallesi'ne hakim noktaya 1500 metreküplük içme suyu deposu inşa ediliyor.

        5 su deposunun kazandırılacağı proje kapsamında bölgenin içme suyu ihtiyacının uzun süreliğine çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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