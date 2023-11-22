Depremin merkez üssü Elbistan'da yükselen afet konutları havadan görüntülendi "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubattaki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubattaki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Elbistan ve Pazarcık'ta yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

Çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği konutlar, Anadolu Ajansı