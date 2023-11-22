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        Depremin merkez üssü Elbistan'da yükselen afet konutları havadan görüntülendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubattaki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:39
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        Depremin merkez üssü Elbistan'da yükselen afet konutları havadan görüntülendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubattaki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Elbistan ve Pazarcık'ta yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

        Çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği konutlar, Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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