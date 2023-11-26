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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'yi AK belediyecilikle tekrar buluşturacağız. Eser ve hizmet siyasetinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin ve en önemlisi de gönül belediyeciliğinin en önemli örneklerini Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde vermeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:11
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'yi AK belediyecilikle tekrar buluşturacağız. Eser ve hizmet siyasetinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin ve en önemlisi de gönül belediyeciliğinin en önemli örneklerini Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde vermeye devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Merkez Spor Kompleksi'nde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        Burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Uygur, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin, bütün kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için adımlar atıldığını söyledi.

        Kahramanmaraş'ın 14-28 Mayıs seçimlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verdiğini belirten Uygur, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için de coşkulu bir katılımla temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Uygur, şöyle devam etti:

        "Biz ilk kurulduğumuz andan itibaren 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz dedik. 21 yıllık iktidarımız boyunca her alanda Türkiye'de büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Hem hak ve özgürlükler anlamında hem de eser ve hizmet siyaseti anlamında gerçekten büyük dönüşümlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde imza attık. Heybemiz dolu bir şekilde doğal gazımızla, Togg otomobilimizle, yüzde 80 oranına ulaşmış yerli ve milli savunma sanayimizle, Gabar'daki petrolümüzle, terörden arındırılmış bölgelerimizle, güçlü, etkin uluslararası dış politikamızla, uluslararası siyasetimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde doğal afetlerden kaynaklanan yaralarımızı da hızlı bir şekilde sararak heybemiz dolu bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar açıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'yi AK belediyecilikle tekrar buluşturacağız. Eser ve hizmet siyasetinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin ve en önemlisi de gönül belediyeciliğinin en önemli örneklerini Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde vermeye devam edeceğiz."

        Uygur, elektronik ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasının çok iyi hazırlanmış profesyonel bir çalışma olduğunu, bu yöntemle büyük oranda kağıt tasarrufu sağladıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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