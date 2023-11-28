Kahramanmaraş'ta tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İ.E'nin kullandığı 46 AFF 218 plakalı kapalı kasa kamyonet, Mehmet Akif Mahallesi Doğu Çevre Yolu'nda park halindeki 58 AAV 508 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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