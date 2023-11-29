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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:58
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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