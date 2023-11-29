Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni araçları hizmete girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Elbistan İlçe Emniyetine tahsis edilen yeni araçlar, törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi için gönderilen araçlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Yeni araçlar İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katıldığı törenle hizmete alındı.

Törende kesilen kurbanların etleri ilçedeki yetim çocuklara ulaştırılmak üzere Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezine teslim edildi.