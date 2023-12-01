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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:56
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        A.T. yönetimindeki 46 AAV 726 plakalı otomobil, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Başoğlu'na ( 21) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Başoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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