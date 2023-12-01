Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.T. yönetimindeki 46 AAV 726 plakalı otomobil, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Başoğlu'na ( 21) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Başoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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