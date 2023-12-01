Kahramanmaraş'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

S.A. yönetimindeki 46 BC 360 plakalı traktör ile B.K. idaresindeki 46 ACV 968 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Denizli Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Çarpmanın ardından otomobil alev alırken bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda sürücüler ile otomobildeki İ.E. yaralandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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